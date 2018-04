Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea ce este necesar", a spus Netanyahu. Israelul a lansat atacuri severe impotriva unor baze militare iraniene din Siria dupa ce oficiali israelieni au sustinut ca au interceptat o drona in spatiul aerian al tarii si un avion…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

