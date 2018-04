Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, avertizeaza ca o decizie privind Siria va fi luata "cat de curand", in timp ce ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca "nu poate exclude" posibilitatea unui razboi intre Rusia și SUA. Cum se poziționeaza liderii occidentali fața de atacul chimic din…

- 'Unele lucruri sunt pur si simplu impardonabile, inadmisibile, si ele sunt nu numai impotriva Conventiei internationale privind armele chimice, ci si impotriva intregii umanitati', a afirmat Mattis, audiat in Congres cu privire la pozitia Statelor Unite privind recentul atac chimic din Siria.Seful…

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, a anuntat miercuri ca presedintele Donald Trump considera ca autoritatile ruse si cele siriene ar trebui sa fie trase la raspundere pentru atacul cu arme chimice din orasul sirian Duma, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborata si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora in razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus in Liban, informeaza miercuri Reuters, transmite AGERPRES . In comentarii difuzate marti seara, Aleksandr…

- Donald Trump si-a anulat prima vizita in America de Sud pentru a se concentra pe raspunsul pe care SUA il vor da presupusului atac chimic din Siria, a anuntat marti Casa Alba. In acelasi timp, Emmanuel Macron a anuntat ca urmeaza sa decida raspunsul Frantei si ca, daca va decide lovituri, acestea vor…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron au promis „un raspuns comun puternic” la presupusul atac cu arme chimice din 7 aprilie, care a facut zeci de victime, in orasul Douma, controlat de rebeli sirieni. Siria respinge acuzatiile ca ar fi lansat un atac cu arme chimice.

- Presedintele american Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron au promis „un raspuns comun puternic” la presupusul atac cu arme chimice din 7 aprilie, care a facut zeci de victime, in orasul Douma, controlat de rebeli sirieni. Siria respinge acuzatiile ca ar fi lansat un atac cu arme chimice.