- ”Prioritatea este sa se evite pericolul unui razboi”, a declarat joi ambasadorul rus la ONU Vasili Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu usile inchise a celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Siria, relateaza AFP.

- Rusia si aliatii occidentali nu au reusit sa ajunga la un compromis privind un raspuns international la atacul chimic din Siria in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, scrie The Guardian.Citeste si: Revocarea lui Kovesi il lasa pe Iohannis fara mandat? Ce spune Tariceanu despre o eventuala…

- Rusia a avertizat luni impotriva unor 'consecinte grave' in cazul unor atacuri aeriene occidentale in Siria, dupa presupusul atac chimic de sambata a carui existenta este negata de Moscova, relateaza France Presse.Citește și: A ieșit la iveala un nou document devastator pentru DNA: cum țineau…

- Rusia a blocat o ședința a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la problema respectarii drepturilor omului in Siria, anunța Reuters. Adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi Kuzmin, a declarat ca Moscova nu vede niciun motiv pentru aceasta intrunire, pentru ca drepturile…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…