Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au efectuat marti o lovitura in Irak in legitima aparare, au declarat oficiali americani pentru Reuters, in timp ce tensiunile regionale au crescut dupa o lovitura aeriana israeliana in Beirut in care Israelul a spus ca l-a ucis pe cel mai important comandant al Hezbollah, urmata, miercuri…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a amenințat direct Israeleul cu o posibila ijntervenie militara, asemanatoare celor de la Nagorno Karabach și Libia, pentru a apara palestinienii. El a declarat ca tensiunile actuale din Gaza sunt critice pentru politica externa a Turciei, ceea ce ar putea…

- Israelul vrea sa raneasca Hezbollah, dar nu sa atraga Orientul Mijlociu intr-un razboi total, au declarat doi oficiali israelieni pentru Reuters. Libanul se pregatește de represalii din partea Israelului, dupa ce o racheta a ucis 12 copii și adolescenți pe Inalțimile Golan, ocupate de Israel. Israelul…

- Dupa operațiunile militare in forța in Gaza, unde au fost lichidați aproximativ 100 de militanți Hamas, armata israeliana (IDF) anunța ca deschide un nou front „de foc”, impotriva Hezbollah. Generalul israelian Ori Gordin si-a anuntat vineri subordonatii ca efectivele din nordul Israelului se pregatesc…

- De la atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului, Rusia s-a bucurat sa vada cum deteriorarea situației din Orientul Mijlociu preocupa Statele Unite. Cu toate acestea, la 13 aprilie, Moscova a devenit ingrijorata atunci cand, drept represalii pentru un atac asupra consulatului din Damasc al Iranului,…

- SUA si-au exprimat nedumerirea, marti, dupa comentariile premierului israelian Benjamin Netanyahu care a calificat „de neconceput” faptul ca administratia Biden ar putea intarzia livrarea de arme catre Israel pentru razboiul sau din Fasia Gaza, relateaza AFP, preluata de Agerpres . „Chiar nu stim despre…

- Patru ambarcatiuni americane folosite la debarcaderul provizoriu al ajutoarelor in Fasia Gaza au esuat din cauza unei „mari agitate”, a anuntat Comandamentul Militar American in Orientul Mijlociu (CENTCOM), relateaza AFP, citat de News.ro.„Navele s-au desprins de la ancora, iar doua sunt ancorate acum…

- Gruparea palestiniana Hamas a transmis ca impartașește „durerea și tristețea” poporului iranian dupa moartea președintelui Ebrahim Raisi și a altor oficiali, exprimandu-și „solidaritatea deplina” cu Iranul, relateaza Al Jazeera și Sky News.Presa de stat de la Teheran a relatat luni dimineața ca nicio…