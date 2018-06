Mii de nicaraguani au defilat sambata in intreaga tara pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega, in timp ce la Mangua o persoana a fost ucisa si alte 11 ranite de tiruri asupra manifestantilor, relateaza AFP. Manifestantii cer, de asemenea, sa se faca dreptate dupa moartea a peste 20 de minori, printre cele 220 de victime ale represiunii valului de revolta. La Managua, sambata, "un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata (...) si am fost informati ca 11 persoane au fost ranite, printre care o fetita al carei craniu a fost zgariat de un glont", a declarat secretarul Comisiei permanente pentru…