- Ministrul german de externe Heiko Maas le-a cerut luni omologilor sai din UE sa dea unda verde pregatirii de sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al UE desfasurat la Bruxelles, relateaza Reuters. 'Sunt favorabil de a dispune pregatirea de sanctiuni…

- Tornadele din sud-estul Statelor Unite si temperaturile foarte scazute inregistrate pana in Texas au provocat, marti, sapte morti si pene masive de electricitate care au anulat vaccinarile pentru Covid-19 in zonele afectate, punand in pericol aprovizionarea cu vaccinuri, transmite Reuters potrivit…

- Statele Unite au anuntat, joi, ca au impus sanctiuni unor 10 actuali si fosti oficiali militari din Myanmar, pentru puciul din 1 febuarie, reiterand apelul ca armata sa predea puterea civililor, transmite Reuters preluat de news.ro ”Sanctiunile de astazi nu trebuie sa fie permanente. Armata…

- Accesul la Twitter a fost restrictionat vineri seara in Myanmar, o noua masura ce vizeaza retelele de socializare la doua zile dupa masuri similiare vizand Facebook, in incercarea armatei de a reduce la tacere protestele care s-au intensificat dupa lovitura de stat militara care a rasturnat guvernul…

- Aung San Suu Kyi, fosta lidera din Myanmar, a fost acuzata de incalcarea legislatiei de import-export, iar politia a cerut mentinerea ei in detentie pana la 15 februarie, informeaza Agerpres , care citeaza EFE si Reuters. Politia din Myanmar a anuntat care sunt acuzatiile impotriva liderei de facto…

- Uniunea Europeana a ''condamnat ferm'' luni lovitura de stat comisa de armata in Myanmar si a cerut ''punerea imediata in libertate'' a persoanelor arestate, transmit Reuters si AFP. ''Condamn ferm lovitura de stat din Myanmar si fac apel la militari sa-i puna…

- Liga Nationala pentru Democratie din Myanmar (NLD) a anuntat luni ca lidera sa Aung San Suu Kyi, arestata de armata, cere populatiei sa nu accepte lovitura de stat organizata de armata si sa protesteze, transmit Reuters si dpa, relateaza Agerpres. ''Actiunile armatei sunt actiuni care pun…

