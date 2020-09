Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron "sa nu caute cearta cu Turcia", in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, scrie digi24.ro.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron "sa nu caute cearta cu Turcia", in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, scrie Agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron "sa nu caute cearta cu Turcia", in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP. "Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat duminica Uniunea Europeana sa ramana 'impartiala' in criza dintre Turcia si Grecia in problema zacamintelor de hidrocarburi in Mediterana orientala, potrivit presedintiei turce, citata de France Presse. In schimb, presedintele Consiliului…

- Visandu-se un pseudo- sultan modern, succesorul califilor din fostul Imperiu Otoman, discurs dupa discurs, Recep Tayyip Erdogan nu inceteaza niciodata sa invoce trecutul și sa faca apel la o istorie irepetabila in timpurile moderne pentru a-și justifica ambițiile regionale. Alaltaieri, Siria. Ieri,…

- Franta a desfasurat temporar doua avioane de lupta Rafale si doua nave ale Marinei nationale in Mediterana de Est, pe fondul tensiunilor dintre Grecia si Turcia referitoare la o exploatare de zacaminte de gaze, a informat joi Ministerul Fortelor Armate ale Frantei, la o zi dupa anuntul presedintelui…

- Eforturile depuse de Franta de aproape un an pentru relansarea dialogului cu Rusia nu au permis inca sa se ajunga la "rezultate tangibile", a admis joi ministrul francez a apararii Florence Parly, exprimandu-si totodata speranta ca progrese vor fi inregistrate in timp, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- Franta, a carei relatie cu Ankara este tot mai mult pe fondul unui contencios in Libia, a cerut miercuri Uniunii Europene UE) sa-si analizeze ”fara tabu” relatia cu Turcia, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni un ”joc periculos” al presedintelui Recep Tayyip Erdogan in aceasta…