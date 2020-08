Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a avut joi convorbiri telefonice separate cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, pe tema crizei din Mediterana de Est, informeaza agentia de presa EFE.Presedintele Erdogan i-a transmis lui Trump ca Turcia…

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…

- Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a denuntat duminica miscarile "extrem de preocupante" ale marinei turce în Marea Mediterana dupa semnarea unui acord maritim între Egipt si Grecia, potrivit AFP, citat de Agerpres. "Ultimele…

- Ankara a denuntat sambata "ostilitatea Greciei fata de islam si fata de Turcia", a doua zi dupa reactia violenta a Atenei la transformarea in moschee a fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul, relateaza AFP. Mii de musulmani au participat vineri la Istanbul la prima rugaciune in acest lacas de referinta…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat marti ca se simte mai confortabil sa-i telefoneze presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan dupa un prim telefon din luna iunie, cu care a spart gheata, relateaza Reuters.Mitsotakis a mai spus ca Grecia nu este una dintre tarile membre UE care…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat vineri telefonic despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra tarilor lor, au indicat Atena si Ankara, un astfel de contact fiind rar intre cele doua tari vecine care au dezacorduri intr-o serie de probleme, potrivit…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis efectueaza marti o vizita in Israel intr-o demonstratie a increderii in masurile anticoronavirus luate in cele doua tari, Atena sperand sa poata relansa turismul afectat de pandemie, potrivit Reuters. Impreuna cu Grecia, Israelul si Cipru sunt parteneri in proiecte…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit ”sa-si continue cooperarea stransa” in Libia, intr-o discutie la telefon, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cei doi lideri au convenit sa-si continue cooperarea stransa in vederea…