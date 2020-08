Criza din Mediterana de Est: Grecia a ratificat un acord cu Egiptul privind împărţirea zonelor maritime Parlamentul grec a ratificat joi seara un acord bilateral privind delimitarea zonelor maritime de exploatare a hidrocarburilor in estul Mediteranei intre Grecia si Egipt, care provoaca nemultumirea tarii vecine Turcia, relateaza AFP.



Acest acord este considerat ca o riposta la acordul turco-libian semnat la sfarsitul anului 2019 care permite Turciei sa aiba accces la un spatiu maritim mare in estul Mediteranei, unde au fost descoperite importante zacaminte de hidrocarburi in ultimii ani.



Ratificarea acordului survine in plina criza a relatiilor greco-turce in estul Mediteranei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

