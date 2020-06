Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a anuntat joi ca maximum zece persoane vor avea voie sa stea la aceeasi masa in unitatile de pe intreg teritoriul tarii, in timp ce la Paris vor putea redeschide numai terasele. Tot de la 2 iunie, se va ridica si restrictia de circulatie in afara unei raze de 100 km, datorita…

- Un bombardament puternic a avut loc duminica la Tripoli, in conditiile in care fortele generalului Khalifa Haftar, stabilite in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale capitalei, dupa ce recent au pierdut teren in jurul orasului, transmite Reuters potrivit news.ro.La…

- Turcia a anuntat duminica ca va considera fortele maresalului libian Khalifa Haftar "tinte legitime" daca atacurile lor asupra intereselor sale si a misiunilor sale diplomatice in Libia continua, informeaza Reuters si AFP preluate de agerpres. "Subliniem ca daca misiunile si interesele noastre sunt…

- Turcia a anuntat duminica ca va considera fortele maresalului libian Khalifa Haftar "tinte legitime" daca atacurile lor asupra intereselor sale si a misiunilor sale diplomatice in Libia continua, informeaza Reuters si AFP. "Subliniem ca daca misiunile si interesele noastre sunt vizate…

- Guvernul de uniune nationala (GNA) cu sediul la Tripoli denunta una dintre nenumaratele ”lovituri de stat” ale maresalului Khalifa Haftar, dupa ce cel mai puternic om din estul Libiei a proclamat ca detine un ”mandat de la popor” pentru a guverna singur tara, devastata de un razboi civil si aflata…

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…

- Forțele militare conduse de Khalifa Haftar au lansat mai multe rachete catre capitala Libiei, Tripoli. Incidentul a avut loc pe data de 14 aprilie, rachetele avand o arie de acoperire foarte mare, lovind mai multe orașe pana in vest, scrie Thedefensepost . Ploile de rachete au cauzat explozii puternice…

- Grupul insurgent condus de maresalul Khalifa Haftar a lansat marti zeci de rachete spre capitala Libiei, Tripoli, ca riposta la pierderea controlului asupra a doua orase strategice, informeaza cotidianul Le Figaro.Zeci de rachete au cazut marti in orasul Tripoli, intr-un atac atribuit insurgentilor…