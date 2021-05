Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Texas a fost arestat in exteriorul resedintei oficiale a vicepresedintei Kamala Harris, Observatorul Naval, la Washington, si a fost inculpat cu privire la faptul ca avea o pusca si munitie in masina, anunta Politia din Washington, relateaza CNN.

- Senatul SUA a confirmat, marti, la propunerea presedintelui Joseph Biden, numirea Lindei Thomas-Greenfield in functia de ambasador american la Natiunile Unite, informeaza agentia Associated Press, potrivit Agerpres. Numirea a fost aprobata cu 78 de voturi pentru si 20 impotriva. Linda…

- SUA sunt si cea mai afectata tara din lume din punct de vedere al numarului de cazuri inregistrate, cu peste 28,1 milioane. Presedintele american a spus: „Ca natiune, nu putem accepta un destin atat de crud. Nu trebuie sa devenim amortiti de durere". Biden si vicepresedintele Kamala Harris, impreuna…

- In plin razboi comercial și tehnologic cu Statele Unite, China incearca sa faca pace cu noua administrație americana, propunand resetarea relațiilor dintre Beijing și Washington. Chinezii cer Casei Albe...

- Kamala Harris intentioneaza sa mearga vineri la locuinta ei din Los Angeles prima oara de cand a ajuns vicepresedinta a Statelor Unite, transmite dpa. Ea si-a eliberat pe agenda un weekend de trei zile pentru diferite activitati casnice, cum ar fi impachetarea obiectelor personale. Harris…

- Dornica sa se vaccienze impotriva COVID-19, Fran Goldman, 90 de ani, a fost nevoita sa treaca printr-un adevarat coșmar, informeaza The Seattle Times . In primul rand, batrana a reușit cu greu sa se programare pentru imunizare. Ea a sunat la Departamentul de Sanatate al statului Washington in fiecare…

- Autoritatile din Turcia au arestat peste 700 persoane suspectate de legaturi cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dupa uciderea unor cetateni turci în Irak, iar, în contextul reactiei SUA, ambasadorul american a fost convocat la Ministerul turc de Externe,…