Stiri pe aceeasi tema

- Doi militari turci au fost ucisi, iar altii au fost raniti in urma raidurilor aeriene efectuate de armata siriana in regiunea Idlib, situata in nord-vestul Siriei, anunta Ministerul Apararii de la Ankara, precizand ca, in replica, au fost omorati 50 de membri ai serviciilor de securitate siriene,…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Rusiei sa inceteze sa sustina „atrocitatile” comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba, dupa cum informeaza AFP, preluata de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, Trump…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus. Totodata, potrivit ministerului…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus, potrivit Agerpres. Totodata, potrivit…

- Patru soldati turci au fost ucisi si noua au fost raniti luni de tiruri de artilerie ale regimului sirian in regiunea Idlib, nord-vestul Siriei, a anuntat Ministerul Apararii al Turciei, informeaza AFP si Reuters. "Patru dintre fratii nostri de arme au murit martiri si noua au fost raniti, dintre care…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul sau, Bashar al-Assad, în timpul primei sale vizite la Damasc de la începerea razboiul din Siria, acum 9 ani, unde Moscova intervine alaturi de regimul sirian susținut și de catre Iran, potrivit La Libre Belgique, citata…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters. Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare…