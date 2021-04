Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a transmis joi pe Facebook ca, dupa mai bine de 24 de ore, Florin Citu „nu a oferit o explicatie coerenta” cu privire la motivul demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii. Președintele PLUS a precizat ca nu a fost lamurit nici in discutia telefonica pe care a avut-o cu prim-ministrul,…

- „Am observat ca premierul continua sa invoce o prerogativa constituționala prin care are acest drept. Da, il are și nu il contestam. Dar suntem intr-o coaliție in care am stabilit cateva reguli elementare de colaborare. (...) Cum ar fi daca parlamentarii noștri s-ar apuca sa voteze in Parlament proiectele…

- „La niciun punct din protocol nostru nu este trecut ca daca intr-o seara se enerveaza premierul poate sa revoce pe oricine doreste el pentru ca ii permite Constitutia. Cum ar fi daca parlamentarii nostri s-ar apuca sa voteze in Parlament proiectele de lege care vin de la Guvern invers decat cum am stabilit…

- Fost deputat PNL Adriana Saftoiu considera ca remanierea lui Vlad Voiculescu fara acordul USR PLUS este genul de decizie care a facut ca toate coalițiile din ultimii 30 de ani sa se destrame. „Cred ca sunt toți in vortex politic. Doar luni Ludovic Orban spunea ca „raspunderea politica pentru menținerea…

- Ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii, Ciprian Teleman, afirma ca ”premierul a picat un test de leadership”. ”A ales calea scurta de a scapa de o grija în loc sa aleaga calea mai anevoioasa a comunicarii si a colaborarii”, a afirmat ministrul USR PLUS, adaugând…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat miercuri ca UDMR il susține pe Florin Cițu și ca o criza politica „ar fi de neacceptat" și un semnal nedorit pentru partenerii externi ai Romaniei. Kelemen a precizat ca este nevoie „de maturitate politica" și a facut apel la colegii de coaliție pentru o discuție…

- ​La nici patru luni de la preluarea puterii, tensiunea pare sa creasca pe zi ce trece în Coaliția de Guvernare. Vicepremierul USR-PLUS Dan Barna vine astazi la interviurile HotNews LIVE pentru a explica care este relația cu PNL, cu premierul Florin Cîțu, și daca ministrul Sanatații, Vlad…