Consilierii lui Trump se tem să-i spună că a pierdut

Acesta nu intenționează să-și recunoască înfrângerea Presedintele republican in exercitiu Donald Trump le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden , chiar daca este infrant in statele-cheie … [citeste mai departe]