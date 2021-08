Criza din Afganistan. Un lider al Uniunii Europene redeschide subiectul unei armate a blocului comunitar

Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial NATO a anuntat ca prioritatea organizatiei este evacuarea tuturor strainilor din Afganistan, la o saptamana dupa ce talibanii au preluat controlul orasului Kabul, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in jurul si in aeroportul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a discutat, joi, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, si cu premierul Italiei, Mario Draghi, despre conflictul din Afganistan, pledand pentru identificarea modalitatilor de facilitare a evacuarilor si de oferir

- Statele membre ale Uniunii Europene au acuzat Belarusul de efectuarea unui „atac direct” prin impingerea peste granita a migranților, pe care „ii folosesc in scopuri politice”. Totodata, ingrijorate de perspectiva unei creșteri a numarului de refugiați afgani, au convenit ca este necesar sa iși intareasca…

- Criza din Afganistan si actiunile Belarusului arata necesitatea unei remanieri a regulilor Uniunii Europene privind migratia si azilul, a sustinut duminica vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, potrivit Reuters. ''Daca…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene ar putea fi obligati sa nu nu mai faca afaceri cu persoane sau firme din stalele din exteriorul blocului comunitar care au fost vizate de sanctiuni pe motiv de coruptie. Parlemantul European a dat un prim vot, miercuri seara, asupra propunerii de a include…