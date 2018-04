Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru migranti au murit duminica incercand sa ajunga in Spania din Maroc cu o ambarcatiune improvizata, au precizat echipele de salvare citate de AFP.Corpurile migrantilor au fost gasite in apele stramtorii Gibraltar, intre Maroc si Spania, scrie agerpres.ro.

- Sportiva Alexandra Predescu, legitimata la CSA Steaua, a castigat, miercuri, medalia de argint in proba de spada feminin individual, la Campionatul European de scrima pentru cadeti si juniori, competitie care se desfasoara la Soci. Campioana mondiala de cadeti in urma cu trei ani, la Taskent, Alexandra…

- Una dolescent britanic a sfidat moartea și și-a revenit dupa ce medicii i-au spus de 16 ori ca mai are puțin de trait din cauza tumorilor spinale. In unul dintre cazuri parinții chiar au inceput sa-i planifice inmormantarea, scrie Daily Mail. Parinții lui Jake Rafferty, Emma și Adrian, din Kent, au…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Banca Naționala a Romaniei anunțat un curs de 4,6679 lei/euro, marcand al treilea minim istoric consecutive inregistrat de moneda naționala in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. Dolarul american, cotat indirect…

- Criza politica a determinat o depreciere a monedei nationale, BNR comunicind un curs de 4,6599 lei/euro, cel mai redus nivel din toate timpurile, informeaza Mediafax. Pe piata valutara interbancara euro a atins inainte de ora 13.00 maximul tuturor timpurilor, la ...