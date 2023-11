Criza demografică din Europa. Trei din patru familii nu au copii Criza demografica a pus stapanire pe UE. La sfarșitul anului 2022, Institutul European de Statistica, a inregistrat in jur de 190,5 milioane de familii. Trei din patru, 75,3% dintre ei (150,1 milioane) nu au copii. Fie ca sunt casatorite sau nu, cuplurile sunt in creștere, dar raman așa. Rezultatul? Nicio funda roz, nicio funda bleu. La sfarșitul anului 2022, Eurostat, institutul european de statistica, a inregistrat in jur de 190,5 milioane de familii. Trei din patru, 75,3% dintre ei (150,1 milioane) nu au copii. O unitate familiala din zece (12,1%, aproximativ 29,3 milioane de familii) are un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

