- Pandemia de coronavirus a provocat in aprilie pierderea a 20,5 milioane de locuri de munca in Statele Unite, cel mai grav declin lunar de la Marea Depresiune, iar rata somajului a urcat la un nou nivel record de 14,7%, de la 3,5% in februarie, potrivit datelor publicate vineri de Departamentul Muncii,…

- Aproape 60 de milioane de locuri de munca din Uniunea Europeana și Regatul Unit sint amenințate de pandemia de coronavirus, potrivit unui raport al companiei de consultanța McKinsey, citat de CNN. McKinsey estimeaza ca unul din patru locuri de munca din intreaga Uniune Europeana și Regatul Unit este…

- Romania a pierdut peste 1.000.000 de locuri de munca, de la declansarea starii de urgenta si pana in prezent, conform raportarilor oficiale, mai mult decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute in 4 ani, intre 2008-2012, potrivit unui comunicat al Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin…

- Organizatia Internationala a Muncii avertizeaza ca pandemia de coronavirus afecteaza 2,6 miliarde de muncitori, iar in cel de-al doilea trimestru ar urma sa dispara 6,7% din numarul total de ore de munca la nivel mondial, adica echivalentul a 195 de milioane de locuri de munca full time. Organizatia…

- Aproape un milion de romani au fost afectati de criza provocata de COVID 19. Mulți dintre ei au intrat in somaj tehnic, iar aproape 200 de mii au ramas fara loc de munca. Printre persoanele care se tem pentru viitorul lor sunt si femeile insarcinate.

- Roberto Azevedo, presedintele Organizatiei Mondiale a Comertului, a afirmat ca scaderea economica si pierderile de locuri de munca provocate de coronavirus vor fi mai grave decat recesiunea din 2008.„Aceasta pandemie va avea in mod inevitabil un impact enorm asupra economiei. Proiectiile recente prevad…