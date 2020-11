Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a declarat, la Digi24, ca medicul erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu este in stare grava, in Belgia i s-a facut dializa. Inainte de a fi transferat in Belgia, i s-a facut un test COVID, iar acesta a fost pozitiv, deși mai fusese infectat in primavara. Nelu Tataru și-a cerut…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, luni seara, ca inca 600.000 de doze de vaccin antigripal destinate pacienților din categoriile de risc au fost trimise catre medicii de familie, iar restul pana la aproape trei milioane vor ajunge pana la inceputul lunii viitoare. Ministrul Sanatații…

- Pentru situatia de peste 30 de ani si pentru autoritatile locale si neimplicare cred ca suntem vinovati toti din aceasta tara, nu numai sistemul medical, fiindca am acceptat timp de 30 de ani sa traim intr-o astfel de situatie medicala”, a afirmat Nelu Tataru, intrebat, sambata noapte, la spitalul mobil…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, exclude cu fermitate soluția transferarii bolnavilor de COVID in strainatate, spunand ca Romania inca poate gestiona situatia. Asta in ciuda crizei de paturi ATI aparute recent și a anunțului facut de presedintele Iohannis care a spus ca a initiat contacte cu state…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca laboratorul care nu da rezultatul unui test Covid-19 in maxim 24 de ore si nu il introduce in platforma digitala pentru a fi anuntat atat pacientul, cat si medicul de familie, va iesi din programul de testare, relateaza News.ro. Nelu Tataru a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Vaslui ca o eventuala carantinare pe sectoare a municipiului Bucuresti este greu de realizat, transmite Agerpres. Noul primar al Capitalei se bazeaza pe un soft la care lucreaza STS și care va putea centraliza, in cateva zile, informațiile despre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Braila, ca se afla in pregatire o hotarare de guvern pentru acoperirea concediilor medicale care nu au fost date in perioada celor doua saptamani de vid legislativ din timpul pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres. “Se pregateste o hotarare de…

- Rata de infectare cu noul coronavirus pe fiecare localitate din Romania a fost publicata de Ministerul Sanatații. Documentul Ministerului Sanatații, cu datele pe baza carora fiecare școala decide scenariul din 14 septembrie, scrie edupedu.ro. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca “fiecare…