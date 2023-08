Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost preluat din Niger cu unul dintre zborurile de evacuare organizate de catre autoritatile franceze si a ajuns in siguranta la Paris, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Ministerul Afacerilor Externe anunța faptul ca se lucreaza pentru identificarea romanilor care locuiesc in Niger. Deocamdata, 4 cetațeni romani au cerut ajutor consular, iar aceștia vor fi preluați de Franța și aduși la Paris. In Niger a avut loc o lovitura de stat, iar președintele a fost inlaturat…

- Asiguratorii francezi au primit pana acum 5.900 de solicitari de despagubiri in valoare de aproximativ 280 milioane de euro, ca urmare a pagubelor provocate in saptamana de revolte dupa ce politia a impuscat un adolescent, transmite Bloomberg. Comparativ, cu prilejul precedentelor revolte majore, care…

- Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a acuzat luni Franta ca "sustine grupari teroriste", dupa o reuniune langa Paris a organizatiei Mojahedin-e-Khal (MEK), considerata "terorista" de Teheran.

- O noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 11.00 GMT la Paris. Este pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta. S a produs o tragedie Este vorba despre un adolescent ucis de un politist, a anuntat presedintia, anunta AFP.Seful statului a convocat…

- O femeie, 22 de ani, și un barbat, 38 de ani, au fost raniți de un roman de 37 de ani „imbracat in femeie”, dupa un atac cu cuțitul comis in gara din Basel, relateaza ziarul elvețian Blick. Agresorul a fost arestat langa punctul de trecere a frontierei spre Franța.Potrivit parchetului din cantonul Basel-Stadt,…

- 14 cetațeni moldoveni au fost evacuați din Sudan dupa ce in zona au inceput ostilitațile. Aceștia au ajuns pe cale aeriana in Franța și in Rusia, anunța Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene. {{677447}}„In legatura cu situația de securitate din Sudan, Ministerul Afacerilor Externe și…