Criză de sânge fără precedent la Iaşi: zile cu nici măcar o treime din necesar „Avem mare nevoie de dumneavoastra, oameni cu inimi mari. Stocul de sange al unitatii este insuficient", era mesajul pe care l-au postat ieri cei de la CRTS pe pagina lor de Facebook. Reprezentantii CRTS spun ca, in prezent, resursele sanguine se bazeaza doar pe donatorii zilnici, pentru ca nu mai exista un stoc de care sa dispuna. Spre sfarsitul saptamanii trecute, spre exemplu, numarul celor care au donat sange a oscilat de la o zi la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 22 de ani din Iași a transmis o scrisoare deschisa adresata primarului orașului, Mihai Chirica. Femeia spune ca ii este frica sa mearga pe strada in anumite zone din oraș, precum ar fi Gara, „straduțele dintre blocurile din Pacurari sau Ateneul Tatarași. Tanara susține ca ea și prietena…

- Potrivit reprezentantilor Centrului Regional de Transfuzii Sanguine, nu pot dona locuitorii din orasul Pascani si comunele Probota, Plugari si Movileni, intrucat in zona au fost confirmate patru cazuri de infectare cu virusul respectiv. "Incepand cu luna mai si pana la sfarsitul lunii octombrie…

- Inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor desfasoara un control la bufetul „Pauza mica“ din Selgros (Bistrita), dupa ce un bistritean a postat un filmulet pe Facebook in care apar mai multi viermi in chiftelele care ar fi fost cumparate din magazinul respectiv. Reprezentantii…

- „In acest moment ne confruntam cu o criza de sange. In primul rand, oamenii sa vina sa doneze, in al doilea rand, cei din Centrul de Transfuzii vor porni cabinetele mobile de recoltare. Mai mult de atat nu avem acum ce sa facem”, a spus Sorin Pintea, Ministrul Sanatații, in cadrul unei conferințe…

- La întâlnire vor mai fi prezenți reprezentantii Bancii Europene de Investiții implicati direct în derularea acestui proiect de maxima importanta pentru Regiunea Nord-Vest, precum și reprezentanții autoritaților publice din Regiunea NV. Întâlnirea va avea loc joi…

- Numarul de donatori de sange care trec zilnic pragul Centrului de Transfuzie Sanguina (CRTS) Iasi scade alarmant odata cu inaintarea in sezonul de vara, cand populatia ieseana care ramane in zona scade considerabil din cauza vacantei si a concediilor. In ultimele doua saptamani, pe pagina de Facebook…

- Guvernarea PSD trebuie sa continue, iar PSD are nevoie mai mult decat oricand de unitate pentru a continua proiectele de dezvoltare, sustin intr-o postare pe Facebook social-democratii din Iasi.”PSD Iasi isi exprima intreaga sustinere pentru actuala conducere a partidului si pentru Guvernul…

- Canalizarea nu a facut fata precipitatiilor iar apa s-a revarsat pe principalele artere ale orasului. Cele mai mari probleme sunt pe strada "Sf. Lazar" care s-a transformat in rau. Din cauza ploii multe semafoare din oras s-au blocat pe intermitent. Din Fundatie pana la "Petru Poni" se merge cu apa…