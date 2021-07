Stiri pe aceeasi tema

- Este criza acuta de sange la Iasi. Zilnic, doi pacienti afla ca nu pot fi operati pentru ca le trebuie asigurata o minima cantitate de sange atat preoperator, cat si in timpul interventiilor chirurgicale, anunța Mediafax. Este vara, iar donatorii sunt din ce in ce mai putini. Cei care doneaza…

- Criza de sange loveste la Iasi. La Spitalul "Sfantul Spiridon" se amana zilnic cel putin doua operatii din aceasta cauza. Prioritate o au urgentele medicale. Medicii fac un apel disperat la donatori pentru ca operatiile sa nu fie amanate pe banda rulanta. Ieri, in jurul pranzului, un grav accident rutier…

- In aceasta dimineața s-a produs avaria la conducta care alimenteaza cele doua spitale. In urma ei, toate operațiile au fost oprite.La Institutul CC Iliescu din Capitala urmau sa fie operați 8 pacienți. Toți aceștia au fost amanați pentru una dintre zilele urmatoare. Din fericire, aceștia nu aveau o…

- Besmax Pharma Distribution (BPHD) avertizeaza public asupra unei noi crize a imunoglobulinei in țara noastra, criza care risca sa fie mai severa decat cea inregistrata in 2017. Astfel, in saptamana 31 mai – 6 iunie 2021, BPHD a primit solicitari de urgența de la un numar de 11 spitale ramase…

- Medicii unui spital din Austria i-au amputat unui barbat piciorul greșit. Eroarea a aparut la vedere abia dupa ce pacientului i-au fost scoase bandajele. „O eroare tragica”, au declarat medicii clinicii Freistadt din orașul cu același nume aflat in apropierea frontierei cu Republica Ceha. Pacientul,…

- Criza de la IOB a intrat deja intr-o etapa critica, anunța medicii și pacienții afectați. „Am aflat din media”, a raspuns președintele dupa ce a fost intrebat de jurnaliști daca știe de situația pacienților bolnavi de cancer, adaugand ca este „convins ca doamna ministru (al Sanatații, Ioana Mihaila…

- Cea mai mare unitate medicala din județul Buzau a anunțat ca sunt disponibile 5 posturi de medic pentru diferite specializari, asta in contextul in care, luna trecuta, nu mai puțin de 6 absolvenți ai Facultații de Medicina s-au aratat incantați de a lucra aici, in urma unui alt concurs. Pentru a atrage…

- Inca doua spitale din Chisinau vor asigura tratament post-COVID-19. Este vorba despre Spitalul de Ftiziopneumologie si spitalul "Gheorghe Paladi". Medicii spun ca peste jumatate dintre cei care au avut forme grave de COVID au nevoie de recuperare. Daca numarul de imbolnaviri va creste, institutiile…