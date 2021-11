Stiri pe aceeasi tema

- Doua camioane cu dispozitive medicale din Franta vor ajunge joi dupa amiaza la Centrul de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, a anuntat joi Ambasada Frantei in Romania. Camioanele transporta 13 tone de dispozitive medicale, printre care 18 aparate pentru respiratie artificiala, teste…

- Securitatea energetica este pe primul loc in agendele guvernelor din Asia si Europa, in conditiile in care oferta insuficienta de carbune si preturile mari ale gazelor au dus la pene de curent si au afectat fabrici care aprovizioneaza companii mari precum Apple, intr-o perioada in careeconomiile isi…

- 136 de state au ajuns la un acord privind impunerea unui impozit minim pe profit la nivel global. Companiile multinaționale vor fi supuse unui regim mai aspru de impozitare. In baza noului acord global, firmele multinaționale, cum ar fi Google, Amazon, Apple și Facebook, vor fi nevoite sa plateasca…

- In ultimele zile se tot vorbește de o criza a gazelor naturale in Romania, in contextul prețurilor ridicate și ca urmare a deciziei Rusiei de a micșora transportul de gaze naturale catre Europa. Specialiștii vorbesc de o adevarata criza care ar putea genera un colaps la nivelul intregii țari. Premierul…

- Comisia Europeana a finalizat proiectul privind introducerea unui incarcator universal pentru telefoanele mobile. „Sa ai un incarcator universal care se poate cumpara independent de marca telefonului permite economisirea de resurse si simplificarea lucrurilor. Ne aflam in ultima linie dreapta pentru…

- Un proiect de reglementare pentru impunerea unui incarcator de telefon universal este aproape gata. Comisia Europeana da „tusa finala”, a declarat luni vicepresedintele insarcinat cu politica de concurenta, Margrethe Vestager, relateaza AFP. „Sa ai un incarcator universal care se poate cumpara independent…

- Specialiștii in IT sunt la mare cautare in acest moment in Romania. Criza de personal din IT se resimte tot mai tare la noi in țara, pe masura ce s-a liberalizat tot mai mult accesul candidaților romani la alte piețe din regiune sau chiar de pe alte continente. Munca remote permite acum unui angajat…