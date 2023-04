Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite ale Americii se indreapta catre o criza a creditelor și acum este momentul potrivit pentru a cumpara aur, argint și Bitcoin, spune fondatorul și CEO-ul Galaxy Digital Michael Novogratz.„Vom avea o criza de credit in SUA și la nivel global", a spus Novogratz intr-un interviu la CNBC.

Tesla a anunțat ca recheama in service 3.470 de vehicule Model Y din Statele Unite ale Americii pentru ca este posibil ca șuruburile care fixeaza cadrele spatarului banchetei din randul doi sa nu fi fost bine stranse, potrivit unui document facut public sambata, citat de Reuters.

Tesla a renuntat la planurile de a produce baterii intregi in Brandenburg, Germania, si va efectua in schimb unele etape de productie in Statele Unite, unde stimulentele fiscale sunt mai favorabile, a declarat marti Ministerul Economiei din Brandenburg, transmite Reuters, citat de news.ro.

In 2020, pretul mediu pentru energia spot a fost de 196 lei/MWh. In 2021, a ajuns la 547 de lei/MWh iar anul trecut media de pret a ajuns la uluitorul nivel de 1.303 lei/MWh.

Elon Musk a declarat luni, in instanta, ca era sigur ca avea sprijin din partea finantatorilor sauditi pentru a lua Tesla in privat, in 2018, el aparandu-se impotriva afirmatiilor ca a fraudat investitorii, transmite Reuters.

Cel putin 522 de oameni au fost ucisi in timpul celor patru luni de proteste antiguvernamentale in Iran, indica un raport al organizatiei Human Rights Activists News Agency (HRANA, cu sediul in Statele Unite), transmite duminica DPA, potrivit Agerpres.

Producatorul de masini electrice Tesla a redus preturile la autovehiculele electrice cu cea mai mare vanzare, din Statele Unite si Germania, in cadrul unei prelungiri a politicii sale de "discount agresiv". Anuntul are loc dupa ce Tesla a nu s-a ridicat la nivelul prognozelor Wall Street privind…

Tesla i-a constrans pe angajatii companiei din Florida sa nu vorbeasca despre problemele de la locul de munca, au sustinut procurorii din SUA intr-o plangere, informeaza Mediafax.