- La nivelul Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona, conform atribuțiilor, situația generata in data de 24 martie, de blocarea temporara Canalului Suez și a circulației navelor de transport pentru animale,…

- Romania’s central bank (BNR) decided on Tuesday to raise its 2021 inflation forecast to 3.4% from 2.5% predicted in November, close to the upper end of its target band of 1.5-3.5%, according to seenews.com. “Since the release of the November 2020 Inflation Report, some significant inflationary pressures…

- Autoritațile militare din Myanmar au arestat un responsabil al unei fundații finanțate de omul de afaceri american George Soros și i-au dat in urmarire pe alți 11 membri, pentru acuzația ca au finanțat protestele populare, potrivit unor relatari oficiale citate de Reuters. Armata a preluat puterea…

- Nicio persoana cu varsta peste 65 de ani nu se va putea programa pentru vaccinare pana in data de 15 martie, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița intr-o conferința de presa. Informația, coroborata cu plafinicarea aprovizionarii cu vaccin in Romania arata ca aceasta criza se prelungește pana la 1 aprilie.…

- Parlamentarii au aflat, marți dupa-amiaza, ca Romania nu mai are suficiente doze de ser pentru imunizarea lor. Amanarea luata in calcul de Comitetul de coordonare a Vaccinarii este de cel puțin doua saptamani, pana la reluarea ritmului de furnizare a vaccinului de catre producator. Mesajul primit de…

- Fotografia și semnalmentele fostului politician apar pe site-ul Poliției Romane, la rubrica “Persoane urmarite”, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru corupție. Inainte sa intre pe lista urmariților generali, Zlotea a anunțat pe Facebook ca a plecat din Romania, ca a cerut statut de refugiat politic…