- Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la numarul de decese zilnice provocate de noul coronavirus , numarul acestora ajungand sa creasca cu 40% in ultimele zile. Franta, Spania, Marea Britanie, Olanda si Rusia au inregistrat majoritatea cazurilor, care au crescut…

- Europa revine treptat la carantina totala. Prima țara europeana care a trecut de un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou lockdown-ul. Franța a depașit și ea acest prag psihologic, in timp ce in Germania, bilanțul deceselor a trecut de 10.000 de morți. Și in Italia se discuta…

- "Este cu siguranta de neimaginat, dar nu este imposibil, pentru ca ne uitam la pierderea a 1 milion de oameni in noua luni si apoi ne uitam la realitatea obtinerii unui vaccin in urmatoarele noua luni, ceea ce este o sarcina importanta pentru toti cei implicati", a declarat dr. Mike Ryan, director…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca decesele la nivel mondial ar putea atinge doua milioane inainte de utilizarea pe scara larga a vaccinului. Mike Ryan, directorul OMS pentru situatii de urgenta, a declarat ca cifra ar putea fi chiar mai mare fara un efort international comun, potrivit…

- Bilanțul cazurilor de imbolnavire a ajuns astazi de dimineața, la nivel global, la ​30.034.508. Dintre acestea, 945.092 sunt decese, iar 21.800.991 sunt pacienți vindecați, potrivit Hotnews. Germania a anunțat o creștere a numarului de cazuri inregistrate in 24 de ore Germania a anunțat o creștere a…

- Ingrijorarea mare a Organizației Mondiale a Sanatații, pentru Europa, este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește creșterea numarului de cazuri de Covid. „Eu sper ca virulența acestui microorganism sa scada”, declara Alexandru Rafila. Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale…