Criză de oxigen în toate spitalele din țară Este criza de oxigen in spitalele covid din intreaga țara, iar situația va fi din ce in ce mai greu de gestionat daca numarul infectarilor va continua sa creasca. Intr-o luna s-a consumat oxigen cat intr-un an intreg, spun managerii de spitale care apeleaza la ajutorul colegilor din alte zone din țara, scrie realitatea. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, vineri, ca sunt tot mai mulți manageri care spun ca foarte greu fac rost de oxigen, in special de butelii de oxigen. „Am avut și ieri astfel de solicitari, inclusiv in municipiul București. Le-am gestionat – MS cu Departamentul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

