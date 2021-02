Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu cauta sa angajeze inca cinci medici infectionisti, in conditiile in care in prezent in Sectia Clinica de Boli Infectioase lucreaza trei medici, a anuntat joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean, anunța AGERPRES. "Mi-as dori…

- Directorul medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, doctorul Calin Cipaian, a declarat luni, pentru Agerpres, ca cel mai mare spital public din judet, unde au fost si sunt tratati cei mai multi pacienti cu COVID-19, este pregatit sa faca fata unui al treilea val al pandemiei.…

- Bolnavii care sufera un infarct sunt transportati cu elicopterul SMURD sau cu ambulanta la spitalul din Targu Mures, desi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu exista un centru performant, dotat cu aparatura in valoare de 5 milioane de euro, unde mai trebuie un angiograf si medici care…

- In sprijinul procesului de vaccinare impotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2, in centrele rezidențiale din județul Timiș, au venit șapte medici rezidenți in specialitatea ATI, sub coordonarea conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara.…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența a gasit soluția pentru a nu se mai afla nimic despre modul cum sunt tratați bolnavii. Pana acum sunt 18 plangeri penale ale unor familii ale caror membri au fost internați in acest spital, iar numarul plangerilor este in creștere. In locul unei anchete serioase, conducerea…

- Medicul sef al celei mai mari sectii de Boli Infectioase din judetul Sibiu, unde au fost tratati cei mai multi pacienti cu COVID-19, cere ajutorul populatiei sa poata cumpara un container care sa fie amplasat langa cladirea sectiei, in asa fel incat sa nu se piarda cele 12 paturi aflate la subsol,…

- Directorul militar al Spitalului Clinic Județean de Urgența din Sibiu, Constantin Vlase, a anunțat ca angajații de la pompe funebre nu mai sunt nevoiți sa așeze decedații cu coronavirus in sicriu, in curtea unitații sanitare, de fața cu pacienții care așteptau la mica distanța, la coada, ca sa se testeze…

- Angajatii de la pompe funebre nu mai sunt nevoiti sa aseze decedatii cu COVID-19 in sicrie, in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, unde trupurile in saci negri erau luate din cele doua containere de langa morga de fata cu pacientii care asteptau la mica distanta, la coada, ca sa se testeze…