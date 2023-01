Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vor fi asigurate cantitati suplimentare de medicamente antitermice si antiinflamatorii de tipul ibuprofenului si paracetamolului, mentionand ca va fi data publicitatii o noua lista cu produse similare.Alexandru Rafila a fost intrebat, marti, despre…

- In plin val de infecții respiratorii, cu o crestere a numarului de cazuri de gripa A, in majoritatea farmaciilor nu se gasește antiviralul Tamiflu. Criza este explicata de farmaciști prin faptul ca estimarea pentru acest an s-a facut pe baza a ceea ce s-a intamplat in 2020 si 2021, ani de pandemie,…

- Mai multe medicamente pentru viroze și gripa lipsesc din farmacii, intr-o perioada cu o crestere a numarului de cazuri de gripa A. Este și cazul antiviralului Tamiflu, un medicament fara inlocuitor.

- Liderii USR afirma ca ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ar trebui demis urgent, deoarece este criza de medicamente pentru copii in plin sezon de viroze: „ Face ce știe mai bine: nimic”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Criza medicamentelor este picatura care umple paharul unui an extrem de greu pentru romani. Varstnicii, cei care sufera de cele mai multe ori de afecțiuni grave, au nevoie urgent de tratamentele care le sunt vitale. Nici la copii nu stam mai bine. Spitale

- Pastilele ieftine, dar esențiale pentru bolnavii cronic sunt din nou de negasit. In ultimii 10 ani, mii de medicamente au disparut din Romania din pricina prețului prea mic impus de autoritați. Iar noua conjunctura economica dificila a complicat situația.