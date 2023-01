Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, dupa intalnirea cu distribuitorii de medicamente, ca in Romania nu este o criza de paracetamol si ibuprofen, mentionand ca urmeaza sa fie stabilita o procedura prin care toate farmaciile sa fie aprovizionate cu orice forma disponibila a acestor…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți, dupa ce a discutat cu firmele de medicamente ca in Romania nu este in acest moment o criza de paracetamol si ibuprofen. Totodata, Rafila a precizat ca tot astazi va avea loc ultima intalnire cu marii distribuitori de medicamente, prin care se…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, s-a intalnit marți cu distribuitorii de medicamente, in contextul in care anumite medicamente lipsesc din farmacii in plin val al infecțiilor respiratorii. „Concluzia este ca nu este o criza de paracetamol si ibuprofen. In momentul de fata, fata de alte state,…

- In plina stare de alerta epidemica avem o criza de medicamente antivirale și antigripale. E generata, in principal, de creșterea consumului și livrarea cu intarziere a unor produse din China.

- Criza medicamentelor antivirale și antigripale are in principal doua cauze: creșterea consumului și livrea cu intarziere a unor produse din China. Sunt informații transmise de ministrul Sanatații, care susține ca nu sunt probleme cu asigurarea medicamentelor pentru viroze.

- Consumul de produse pediatrice pe baza de ibuprofen si paracetamol a crescut cu 50% fata de perioada similara a anului 2021, iar in Romania „penuria a fost agravata” de faptul ca sunt solicitate cu predilectie anumite marci comerciale, desi in farmacii exista inlocuitori, chiar mai ieftini, transmite…

- PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania precizeaza ca discontinuitațile semnalate de parinți cu privire la aprovizionarea cu soluțiile pediatrice de ibuprofen și paracetamol au cauze legate de deficiențe de disponibilitate la nivel mondial a materiilor prime (substanța…