- In județul Iași se amenajeaza noi paturi in secțiile ATI COVID, incepand de astazi, ca urmare a dublarii, in ultimele zece zile, a ratei internarilor pacienților covid in secțiile de terapie intensiva. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a anunțat ca intr-o prima etapa, la Spitalul CFR, numarul paturilor…

- O femeie in varsta de 85 de ani, din Cluj-Napoca, a murit in noaptea de joi spre vineri la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Aceasta a fost internata dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Clujeanca a fost internata in urma cu cateva zile, fiind confirmata pozitiv la COVID-19. Aceasta avea și…

- Medicii infectionisti ieseni si autoritatile medicale locale sunt tot mai ingrijorate in legatura cu modul in care evolueaza pandemia, dupa acalmia din ultimele lun. Practic, o statistica realizata pe iulie - august arata ca toti indicatorii negativi s-au dublat: de la numar de infectii la cazuri grave…

- Pana astazi, 19 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.089.189 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.050.969 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 595 cazuri noi…

- Un barbat de 70 de ani din Pascani, care s-a vaccinat la inceputul anului, este internat cu COVID-19 la Terapie Intensiva in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In cazul acestuia a fost confirmata tulpina Delta, scrie News.ro . Tot in Terapie Intensiva se afla alti patru pacienti cu COVID-19. Trei…

- Directorul DSP Iasi, Vasile Cepoi, a declarat, astazi, ca au fost alertate organele Ministerului de Interne deoarece zeci de persoane, multe provenind din Marea Britanie, au prezentat documente false privind vaccinarea anti Covid-19. In judetul Iasi, au fost deschise dosare penale in aceste cazuri.…

- Doi pacienti in stare grava au fost adusi de la Pascani la Iasi, cu suspiciune de tulpina Delta. Crestere usoara a numarului de noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 la Iasi. Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, pana ieri pe teritoriul judetului au fost confirmate 42.491…