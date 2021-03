Criza de locuri la Terapie Intensiva, la nivel national. Record de pacienti internati. Situatia la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 256 de persoane diagnosticate cu COVID și 55 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 4 paturi disponibile pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 28 de ventilatoare libere, din care…

- Doar 4 locuri la Anestezie - Terapie Intensiva sunt libere, din totalul de 46 existente in judetul Constanta pentru bolnavii infectati cu COVID-19, a informat, luni, Directia de Sanatate Publica, scrie Agerpres.La Spitalul de Boli Infectioase din municipiul Constanta, toate cele 10 paturi de la ATI…

- 4.271 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19 au fost inregistrate de la ultima raportare. La Constanta situatia se prezinta astfel: 158 de noi cazuri.Pana astazi, 4 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 816.589 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca 692.681 de pacienti au fost declarati vindecati. La Constanta sunt 34 de cazuri de infectare cu covid 19. Pana astazi, 8 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 746.637 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .692.681…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat raportul coronavirus pentru sambata, 30 ianuarie 2021. In ultimele 24 de ore, s au inregistrat 2.668 cazuri noi din 24.456 teste RT PCR si 6.928 teste rapide antigenice. 68 de oameni au murit, iar alti 1.018 sunt internati la Terapie Intensiva.Pana astazi, 30…

- Situatia actualizata: 4.841 de cazuri noi de persoane infectate au fost inregistrate la nivel national. La Constanta, fata de ultima raportate, au fost intregistrate 169 de infectari.Pana astazi, 8 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 663.799 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud, au fost inregistrate 29 de cazuri noi de CoVid-19, dupa efectuarea a 148 de teste, 3 pacienți au decedat. La nivel național au fost inregistrate 3.812 cazuri noi de CoVid-19, dupa efectuarea a 16.862 de teste. Totodata, 111 pacienți infectați cu SARS…

In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima … Post-ul Dambovița a scazut sub 3 cazuri la mia de locuitori! Vezi situația statistica la nivel național!