- Dupa o intalnire care a durat mai mult de cinci ore, intre piloții Tarom și membrii Consiliului de Administrație, se pare ca s-a ajuns la un acord. „Acordul prevede majorarea salariilor piloților cu 1.500 de euro, insa in trei tranșe”, conform surselor Antena 3 CNN. Piloții au fost de acord cu propunerea,…

- Mii de romani și nu numai au ramas, la figurat, in aer dupa ce compania TAROM a anulat, incepand din noaptea de duminica spre luni, zeci de zboruri. Un lider sindical de la compania aeriana explica de ce piloții s-au declartat inapți și au refuzat sa mai urce la bordul aeronavelor.Narcis Pașcu, președintele…

- Noul Consiliu de Administrație este similar cu cel precedent, cu excepția unei singure persoane. Procesul de selecție pentru conducerea companiei a durat mai mult de un an conform legii guvernarii corporatiste, iar AGA a autorizat conducerea sa semneze contractul de vanzare a sloturilor de la Heathrow…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continua finanțarile, prin Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in programul de digitalizare, la scara naționala, pentru IMM, iar Proiecte de finanțari din granturi europene, pentru programul de digitalizare, au fost deja evaluate, in…

- Porturile maritime de la Dunare, de la Sulina, Tulcea, Isaccea, Galați și Braila, au fost incluse in Planul de acțiune „Europa ESPO” a Comisiei Europene, prin care vor fi alocate peste 80 de miliarde de euro pentru investiții in modernizarea instalațiilor și infrastructurii portuare, trecerea la energia…

- Aceasta decizie este luata in contextul in care in data de 29 aprilie 2024, Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei de a acorda companiei TAROM un ajutor de restructurare, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Prin actul normativ a fost…

- Pentru a marca Ziua Mondiala a Libertatii Presei – a carei tema anul acesta este „Jurnalismul in fata crizei de mediu” – Federatia Europeana a Jurnalistilor (EFJ) aduce un omagiu jurnalistilor locali care joaca un rol unic in furnizarea de informatii critice catre public pe probleme de mediu și conectand…

- Situația de pe platforma industriala Mangalia devine din ce in ce mai tensionata iar viitorul șantierului naval e sumbru. Grupul olandez Damen a escaladat conflictul cu statul roman, recurgand la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Viena. Motivul: rezilierea acordului din 2018 prin care Damen a…