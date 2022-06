Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane necunoscute au deschis focul, sambata seara, pe o strada aglomerata din Philadelphia. In urma atacului, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața si alte 11 au ajuns la spital, a anuntat politia, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Paisprezece persoane, din cate stim noi, au fost…

- Prim-ministrul din Sri Lanka a avertizat cu privire la o penurie de alimente, in contextul in care națiunea insulara se lupta cu o criza economica devastatoare. El a promis ca guvernul va cumpara suficient ingrașamant pentru urmatorul sezon de plantare, astfel incat sa creasca productivitatea in agricultura,…

- Un barbat a deschis focul, duminica, 15 mai in timpul unei recepții de pranz la o biserica din California de Sud, ucigand o persoana și ranind cinci oameni in varsta, inainte de a fi oprit și legat de enoriași, in ceea ce un oficial a catalogat drept un act de „eroism și curaj excepționale”, relateaza…

- Cel puțin 10 oameni au fost impușcați mortal intr-un supermarket din orașul Buffalo, aflat in statul New York. Atacatorul a intrat in magazin și a inceput sa traga la intamplare. Intregul incident a fost transims live pe internet chiar de catre autorul atacului.

- Politia a deschis focul asupra unei masini in centrul Parisului, doua persoane au fost ucise, iar una ranita, potrivit ziarului Le Figaro, citeaza digi24.ro. Incidentul, petrecut in timpul noptii, a avut loc in apropiere de Pont Neuf din capitala franceza.

- O femeie din Ucraina a povestit cum fiul ei de 13 ani a fost ucis, in timp ce amandoi incercau sa fuga dintr-un sat ocupat de forțele ruse. Ea a spus ca soldații s-au prefacut ca ii lasa sa plece și chiar le-au facut cu mana. Apoi au deschis focul asupra mașinilor in care se aflau.

- Fortele ruse au deschis focul duminica pentru a dispersa o manifestatie impotriva prezentei lor la Kahovka, un oras ocupat din sudul Ucrainei, un numar nedeterminat de persoane fiind ranite, a afirmat Liudmila Denisova, o responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, potrivit…

- În orașul Herson din Ucraina, ocupat de trupele ruse, zilnic au loc proteste ale locuitorilor, care scandeaza „Herson este Ucraina”, „Plecați acasa”. Pe internet au aparut imagini în care ocupanții deschid foc. Incidentul are loc în Piața Libertații…