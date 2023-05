Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 7 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mașina condusa de o șoferița de 31 de ani din Radauți in timp ce incerca sa treaca strada pe bicicleta prin loc nepermis. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza pe raza satului Maneuți. In urma accidentului copilul a fost […] The post Un copil…

- Marco Materazzi și Zinedine Zidane au oferit unul dintre cele mai memorabile momente din istoria fotbalului, in finala Campionatului Mondial din 2006. La distanța de 17 ani, italianul a reprodus conversația pe care a avut-o cu „Zizou”.

- FOTO| Cum a fost salvat AHILE, un cațel ajuns la adapostul din Alba Iulia in stare critica: Lovit de mașina și abandonat, are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet FOTO| Cum a fost salvat AHILE, un cațel ajuns la adapostul din Alba Iulia in stare critica: Lovit de mașina și abandonat, are nevoie de…

- Un biciclist care efectueaza servicii de curierat alimentar a fost lovit azi in sensul giratoriu situat in aproliere de Iulius Mall, in Cluj-Napoca. „A intervenit o ambulanța SMURD de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca. Paramedicii au acordat prim ajutor calificat unui barbat, pe care l-au transportat ulterior…

- De o noapte de cosmar au avut parte copii sechestrati de tati. Patru frati au fost prizonieri intr-o casa, iar o fetița - intr-un beci din Neamt. Situatiile au fost rezolvate de „mascati“.

- Un accident produs in centrul Capitalei de un șofer care sufera de epilepsie redeschide discuția despre afecțiunile incompatibile cu permisul de conducere. In acest caz nu au fost victime. Specialiștii spun ca astfel de accidente ar putea fi evitate daca s-ar face verificari riguroase.

- Un student clujean a ieșit in evidența cu un gest pentru care merita felicitari. El a stat cu bunicul ranit pana cand a venit SMURD- ul.”De obicei, cand mergeam la facultate o luam pe un drum mai scurt, dar astazi, cu trotineta mea electrica, la un sens giratoriu m-am incadrat pe prima banda și nu am…

- De astazi, 9 martie, a inceput turnarea primului strat de asfalt pe Strada Mihai Viteazul, pe tronsonul de la podul peste Cuiejdi pana la sensul giratoriu de la magazinul Orion. In cursul zilei de astazi se va așterne strat de asfalt pe cele doua benzi de la axul drumului (cate una pe fiecare sens),…