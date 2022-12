Criză de combustibil în Ungaria Ungaria se confrunta in aceste zile cu o criza de combustibil. Șoferii nu mai gasesc benzina și motorina suficiente in benzinarii. Și in unele locuri mai pot cumpara doar doi litri de combustibil la un preț redus stabilit de guvern cu mai bine de un an in urma. Cauza ar fi ca plafonul respectiv impune limite operatorilor de stații independente, in timp ce compania energetica de stat incearca sa... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

