Stiri pe aceeasi tema

- Referindu-se la faptul ca democrații se opun in Congres aprobarii unui buget de 25 de miliarde de dolari pentru construcția celebrului zid care sa blocheze migrația ilegala intre Mexic și SUA, președintele Trump a lansat o bomba nu numai mediatica cat și politica. 'Daca nu primesc banii pentru acel…

- Dupa saptamani de conflict, Angela Merkel a reusit in final sa-si pastreze guvernul incheind cu greu, luni seara, cu rebelul ministru federal de interne un compromis ce inaspreste considerabil politica germana in domeniul imigratiei. Compromisul gasit prevede introducerea unor „centre de tranzit” la…

- Angela Merkel si aripa cea mai de dreapta a coalitiei sale guvernamentale se reunesc luni intr-o ultima tentativa de a rezolva conflictul privind migratia, care ameninta sa faca guvernul sau sa cada.

- Cancelarul Angela Merkel si aripa cea mai de dreapta a coalitiei sale guvernamentale se reunesc luni intr-o ultima tentativa de a rezolva conflictul privind migratia, care ameninta sa faca guvernul sau sa cada, comenteaza AFP. In centrul disputei: politica cancelarului fata de solicitantii de azil pe…

- Guvernele din zona euro au reusit joi noaptea, dupa peste sase ore de negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite a majorat miercuri dobanzile, masura asteptata de analisti datorita accelerarii inflatiei, marcand un moment de referinta pentru banca centrala, care renunta la politicile utilizate pentru combaterea crizei financiare si a recesiunii din perioada 2007-2009,…

- Toate cele noua victime ale accidentului din Ungaria au fost identificate ca fiind de cetatenie romana, trupurile neinsufletite fiind transportate la morga pentru efectuarea autopsiei, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "Conform ultimelor informatii obtinute in cursul noptii de…