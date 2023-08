Criza de apă din Europa ia amploare Criza de apa din Europa ia amploare din cauza secetei, a conductelor defectuoase, dar mai ales a politicilor deficitare. Situația din prezent cauzeaza probleme fermierilor, gospodariilor si industriilor. Seceta si incendiile inregistrate in sudul Europei in aceasta vara sunt cele mai clare semne ca problema penuriilor de apa de pe continent devine din ce mai […] The post Criza de apa din Europa ia amploare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O criza de mari proporții bubuie in Europa: genereaza probleme și pagube mai mari decat razboiulCriza de apa din Europa ia amploare din cauza secetei, conductelor defectuoase si politicilor deficitare, creand suferinta fermierilor, gospodariilor si industriilor, informeaza Mediafax.Seceta si incendiile…

- Seceta și incendiile de vegetație din sudul Europei in aceasta vara sunt cele mai evidente semne ale unei probleme complexe și inradacinate a deficitului de apa, care devine din ce in ce mai grava pe masura ce clima se schimba. „Nu exista nicio țara din Europa care sa poata pretinde ca este protejata”,…

- Un nou val de canicula a lovit Europa. Franta a emis luni o atentionare cod rosu de canicula, valabila pentru patru regiuni din sudul tarii, ceea ce permite autoritatilor locale sa anuleze evenimente si sa suspende unele servicii publice, in caz de necesitate. Situația este asemanatoare și in alte țari,…

- Seceta in Europa și pe intregul litoral mediteraneean a coborat la inceputul lunii august pana la cel mai scazut nivel al sau de la inceputul anului 2022, potrivit celor mai recente date furnizate de European Drought Observatory (EDO).

- In jurul orei 1:36 p.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, cotatiile futures la gaze naturale cu livrare in luna urmatoare erau in crestere cu 1,48%, pana la 28,79 euro pentru un Megawatt-ora, dupa ce in sedinta precedenta au inregistrat un avans…

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a realizat mai multe filme de prezentare a Brașovului, vrea sa dam uitarii frunza și a creat un nou brand de țara pentru Romania, de care s-a indragostit iremediabil, și cere ajutorul romanilor pentru a indupleca autoritațile romane pentru a schimba logoul folosit…

- Factorii de decizie politica se lupta pentru a face fața unei crize tot mai mari a apei, iar meteorologii se tem ca ar putea fi o noua vara de seceta alimentata de criza climatica. Resursele de apa din Europa devin din ce in ce mai limitate, temperaturile record inregistrate in primavara și valul de…