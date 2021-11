Stiri pe aceeasi tema

- Procesatorii de carne din Marea Britanie sunt nevoiți sa exporte in UE carcasele de animale pentru a fi tranșate și apoi sa le reimporte, din cauza crizei de muncitori calificați din industrie, relateaza The Guardian.

- Este criza de șoferi profesioniști in Romania, dupa ce mulți au ales sa lucreze in strainatate. Angajatorii se orienteaza acum catre forța de munca din Filipine, Nepal și India, scrie Observatornews . Firmele romanesti care detin camioane au nevoie de aproximativ 40-45.000 de conducatori auto licentiati,…

- Fermierii britanici atrag atenția ca sunt in pragul falimentului și ar putea fi nevoiți pur și simplu sa sacrifice animalele și sa le arunce, pentru ca nu mai au bani sa le hraneasca, potrivit știrilor TVR.Criza acuta de macelari și alți muncitori din industria procesarii carnii a fost exacerbata de…

- Premierul Boris Johnson a declarat sambata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude eliberarea mai multor vize temporare in efortul de a contribui la reducerea deficitului de soferi de camioane (si cisterne), care a generat penuria de combustibil care se inregistreaza in prezent in Marea…

- Premierul Boris Johnson a declarat sâmbata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude eliberarea mai multor vize temporare în efortul de a contribuit la reducerea deficitului de soferi de camioane (si cisterne), care a generat penuria de combustibil care se înregistreaza…

- Sectorul agricol din Marea Britanie a avertizat ca sute de mii de porci ar putea ajunge in situatia in care vor trebui sa fie sacrificati in urmatoarele saptamani, daca Guvernul de la Londra nu va elibera vize care sa permita intrarea in tara a mai multor macelari, transmite Reuters. Lipsa…

- Benzinariile raman fara benzina in Marea Britanie. Costurile energiei electrice cresc și in Uniunea Europeana inainte de iarna. Restricții forțate privind consumul de energie in China. Și creșterea prețurilor la petrol, gaze naturale și carbune. În timp ce presiunile de aprovizionare…

- "Un numar limitat de soferi de camioane-cisterna militare trebuie sa fie pregatiti sa intervina si sa fie desfasurati, daca este necesar, pentru a stabiliza alimentarea cu carburant", a declarat in cursul serii Ministerul Energiei intr-un comunicat.Penuria de benzina din Marea Britanie s-a agravat si…