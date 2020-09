Criza cu Turcia: Premierul grec a anunțat achiziția de avioane de luptă franceze Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat sâmbata un &"important&" program de cumparare de arme, inclusiv 18 avioane de lupta de fabricație franceza Rafale, în fața tensiunilor în creștere cu Turcia în estul Mediteranei, unde Atena are sprijinul afișat și susținut al Parisului, relateaza AFP.

Mitsotakis a precizat ca Grecia urma sa procure, pe lânga cele 18 avioane Rafale, patru fregate și patru elicoptere navale, sa recruteze 15.000 de soldați suplimentari și sa-și finanțeze în continuare industria de aparare.Programul include, de asemenea, renovarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

