Criza Covid din India afectează întreaga lume India se confrunta perioada aceasta cu o situație dezastruoasa , avand in vedere creșterea accelerate a numarului de cazuri de Covid-19. Evenimentele nefericite petrecute in aceasta țara au șocat intreaga lume. Focarul din India nu este doar o problema naționala, ci mondiala. Situația critica din acea țara ar trebui sa ne puna pe ganduri și sa ne faca sa conștientizam gravitatea situației. „Virusul nu respecta granițele, nici naționalitațile, nici varsta, nici sexul, nici religia. Și ceea ce se desfașoara acum in India, din pacate, s-a jucat și in alte țari”, spune dr. Soumya Swaminathan, om de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Greta Thunberg va dona 100.000 de euro sistemului Covax. Este vorba de parteneriatul public-privat intre Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alianta pentru vaccin si Coaliția pentru tratamente innovative anti-epidemice. Fundația activistei de mediu susține in acest fel accesul in mod egal la vaccin al…

- A trecut mai bine de un an de cand au fost raportate primele cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in provincia chineza, Wuhan. In prezent, la nivel mondial sunt aproximativ 130 de milioane de infestari și in jur de 2,8 milioane de persoane decedate. Pentru prevenirea raspandirii au fost luate o…

- Un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii recomanda continuarea vaccinarii cu serul de la AstraZeneca, in ciuda faptului ca Germania, Franța și alte țari UE au suspendat complet vaccinarea cu AstraZeneca, informeaza AFP. "Nu vrem ca oamenii sa intre in panica și, pentru moment, recomandam țarilor…

- Social Liber la programari pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca, dupa eliminarea restrictiei de varsta martie 9, 2021 13:10 Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) a decis, luni, ridicarea limitarii de varsta pentru vaccinul AstraZeneca, care pana acum era administrat…

- Echipa de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a anchetat in ianuarie originile pandemiei de coronavirus in orasul Wuhan din China a decis sa nu publice concluzii provizorii, scrie joi cotidianul Wall Street Journal, preluat de AFP. Decizia a fost luata in contextul unor tensiuni…

- Celor care refuza sa se vaccineze impotriva coronavirusului in timpul pandemiei, li s-a recomandat sa "stea acasa și sa nu iasa nicaieri". Un astfel de sfat a dat reprezentanta Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) in Rusia, Melita Vuynovich, transmite RIA Novosti. Ea a remarcat ca COVID-19 este o…

- Grupul farmaceutic american Novavax s-a angajat sa puna la dispozitia programului international de vaccinare anti-COVID-19 COVAX 1,1 miliarde de doze din vaccinul sau candidat, a informat vineri Gavi, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Dispozitivul COVAX, pilotat de Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Toate ipotezele raman deschise in cercetarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii despre originea Covid-19, a spus, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit The Guardian, anunța news.ro. O echipa a OMS in China a spus saptamana aceasta…