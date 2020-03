Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Bogdan Despescu a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca s-au verificat „circa 270.000 de persoane la intrarea in țara in ultimele saptamani”.„Dintre cei verificați, peste 228.000 sunt cetațeni romani”, a spus Despescu. Despescu a mai spus ca dupa suspendarea…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) nu stie când va relua sezonul întrerupt din cauza pandemiei de Covid-19 si a pregatit "un plan A, B sau C" în functie de circumstante, a declarat presedintele instantei continentale într-un interviu publicat sâmbata."Nimeni…

- Analiștii Erste Bank prognozeaza ca economia romaneasca se va contracta cu 4,7% anul acesta, pe fondul crizei COVID-19, dar va reveni pe creștere in 2021 Analistii de la Erste Bank prognozeaza o contractie economica de 4,7% in acest an in Romania, pe fondul crizei COVID-19, urmata de o revenire pe crestere…

- Mircea Badea a afirmat, marți, pe pasa cu Sinteza zilei, ca nu crede ca in Romania ar putea fi aplicate masurile de succes pe care le-a luat Coreea de Sud in lupta cu coronavirusul."E clar ca nu avem nicio șansa sa aplicam rețeta Coreei, e o utopie. Ei faceau 20.000 de teste pe zi, noi nu…

- Guvernul Germaniei va reveni la politica sa conservatoare in domeniul fiscal dupa terminarea crizei coronavirusului, urmand a-și plati datoriile incepand cu 2023, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. Germania a aprobat luni un pachet financiar in valoare de 750 miliarde de euro, pentru…

- Agenția Reuters il citeaza pe ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, care a anunțat, prin intermediul unei postari pe rețeaua Twitter, ca teleconferința a avut ca efect "confirmarea impactului economic violent pe care criza de sanatate o are asupra economiei globale, a sprijinului financiar pentru…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a comentat pentru Digi 24 ca unul dintre cele mai reele scenarii care i se poate intampla Romaniei e creșterea in ritm alert a imbolnavirilor. Din pacate, Tataru estimeaza ca acest lucru e posibil pe la jumatatea lunii viitoare. Pericol de Paște,…

- Ca urmare a intensificarii efectelor virusului COVID-19 in Europa și a masurilor luate pentru a limita raspandirea, CNIPMMR analizeaza in ce masura sunt afectate intreprinderile mici și mijlocii din Romania și cat de necesara este intervenția autoritaților statului pentru adoptarea de masuri in sprijinul…