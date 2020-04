Stiri pe aceeasi tema

- Criza provocata de extinderea pandemiei de coronavirus (Covid-19) este cea mai severa de la Marea Depresiune din 1929, a avertizat luni directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Gheorghieva, transmite Reuters.

- Pana acum, au fost aproape 1.000 de decese și peste 18.000 de infecții in Africa, deși aceste cifre sunt mult mai mici decat cele observate in unele parți din Europa și SUA. OMS transmite ca virusul pare sa se raspandeasca și dincolo de capitalele africane, scrie digi24.ro. De asemenea, a remarcat…

- Financial Times: Țarile europene prelungesc starea de urgența dar planuiesc și redeschiderea activitaților economice ● Criza coronavirusului revigoreaza relațiile franco-germane. Parisul și Berlinul au colaborat ca sa se ajunga la un pachet de masuri urgente menite sa salveze zona euro. ● The Washington…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen s-a declarat vineri convinsa ca Uniunea Europeana (UE) va iesi ”mai puternica” din criza covid-19, in pofida unor intrebari cu privire la solidaritatea intre Cei 27, relateaza AFP, potrivit Agerpres.”Pericolul este mare, dar un mare francez, Jean…

- Premierul Ludovic Orban recunoaste ca in spitale sunt probleme cu echipamentele si aparatele care sunt vitale in acest moment si pentru personalul medical si pentru pacienti. Premierul a afirmat, miercuri, la Europa FM, ca ”epidemia ne-a prins oarecum nepregatiți, iar lipsa de materiale exista in toate…

- Marea Britanie are nevoie sa aduca de urgenta muncitori in agricultura est-europeni, pentru ca altfel fructele si legumele de pe campurile tarii vor ramane neculese, potrivit The Guardian, scrie „Adevarul”. Concordia, agentul principal de recrutare din Marea Britanie, afirma ca est-europenii trebuie…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) nu stie când va relua sezonul întrerupt din cauza pandemiei de Covid-19 si a pregatit "un plan A, B sau C" în functie de circumstante, a declarat presedintele instantei continentale într-un interviu publicat sâmbata."Nimeni…

- Sociologul Dan Dungaciu a vorbit intr-o intervenție telefonica, duminica seara, la Realitatea PLUS despre criza de coronavirus și disputa intre state care ar urma sa inceapa din cauza COVID-19. Dan Dungaciu a spus ca va exista o confruntare informaționala intre SUA și China, dar nu și in Romania.”Razboaiele…