Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16 aprilie s-a implinit o luna de la intrarea in vigoare a starii de urgența in Romania din cauza pandemiei cu noul Coronavirus. Cu aceasta ocazie, propice unui prim bilanț local in ceea ce privește masurile luate pentru protejarea populației și pentru prevenirea raspandirii infecției cu…

- Penny Market amana deschiderile de noi magazine pentru doua saptamani pentru a evalua efectele pandemiei Covid-19 asupra procesului de recrutare, aprovizionare cu toata gama de produse și distribuția de pliante. Retailerul estimeaza, insa, ca va deschide doua noi magazine in luna aprilie, continuand…

- Razvan Lucescu (51 de ani), antrenorul lui Al-Hilal (Arabia Saudita), considera ca pandemia de coronavirus nu va fi infranta in perioada imediat urmatoare. Un nou bilanț in Romania: 5.202 de cazuri de coronavirus, 441 in ultimele 24h Lucescu Jr. a inaintat și un scenariu pesimist: „Nu se rezolva nici…

- Andrei Pleșu face o radiografie a ceea ce se intampla in aceste zile in Romania cand populația este obligata sa iși restranga drastic activitațile pentru a limita infecțiile cu noul tip de coronavirus. In 4 puncte el atinge aproape toate temerile romanilor cu privire la infecția cu COVID-19 și concluzioneaza…

- Criza globala iscata de coronavirus afecteaza populația nu doar fizic și economic, ci și la nivel psihic. O femeie originara din Tulcea, aflata de mai multa vreme la munca in Olanda, a recurs la un gest extrem: s-a sinucis aruncandu-se in gol!Inainte sa-și ia zilele, in biletul de adio lasat apropiaților,…

- Potrivit G4media, Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor epidemiei de noul coronavirus (COVID-19), astfel: 483 de milioane de euro – prin renunțarea in acest an la obligația de a le solicita Romaniei rambursarea prefinanțarilor neutilizate…

- ​Peste 280.000 de firme din România se afla în prezent într-o situație cu risc mare de insolvența, în timp ce acest risc este mare pentru peste 30.000 de firme, releva un studiu realizat de Termene.ro, platforma care ofera informații actualizate în timp real despre datele…

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…