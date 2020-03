Criza covid 19. Grecia şi Albania închid şcolile timp de 15 zile Treizeci de scoli din capitala Atena si imprejurimi au fost inchise luni pentru o perioada de 15 zile ca ”masura de precautie” impotriva raspandirii epidemiei cu noul coronavirus, care a provocat 73 de imbolnaviri in Grecia. Si guvernul albanez a decis luni inchiderea timp de 15 zile a scolilor, anularea adunarilor publice si a zborurilor directe spre nordul Italiei, dupa confirmarea primelor cazuri de infectare cu noul coronavirus, Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Treizeci de scoli din capitala Atena si imprejurimi au fost inchise luni pentru o perioada de 15 zile ca ''masura de precautie'' impotriva raspandirii epidemiei cu noul coronavirus, care a provocat 73 de imbolnaviri in Grecia, a anuntat Ministerul grec al Educatiei.

