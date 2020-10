Stiri pe aceeasi tema

- APIA reaminteste fermierilor ca data limita de depunere a cererilor in cadrul in cadrul Masurii 21 ndash; Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID 19, este 23 octombrie 2020, inclusiv, transmit reprezentantii APIA…

- Criza e ca ploaia: sigur vine, dar nu stii cand, cat tine si cat de zdravana e – important e sa fii pregatit sa o valorifici. Din martie incoace ne pregatim pentru criza post-Covid 19, pe care inca nu o simtim, nici nu o vedem la orizont, dar nici nu am paria profitul pe anul urmator ca nu va aparea.…

- Statele Unite au depașit pragul de 200.000 de decese asociate infectarii cu noul coronavirus. Potrivit datelor centralizate de Universitatea John Hopkins, peste 6,8 milioane de americani au fost infectați de la debutul epidemiei.

- Multe cluburi intampina probleme serioase in a trece peste perioada aceasta in care le-au scazut veniturile. Un articol din Forbes explica de ce e momentul perfect pentru societațile stabile și interesate sa preia echipe de fotbal. In Romania, doar Dinamo consuma mai mult decat consuma inaintea virusului.…

- Institutul de Economia Muncii, un institut privat de cercetare economica ce are sediul central in Germania, la Bonn, a analizat impactul pandemiei de coronavirus asupra pieței muncii. Conform IZA, dupa un 2019 in care nivelul de angajare a atins un varf in Germania, iar SUA a inregistrat cea mai mare…

- Guvernul din Costa Rica a anuntat ca a solicitat Fondului Monetar International un instrument de asistenta financiara in suma de 1,75 miliarde dolari pentru a combate criza provocata de pandemia COVID-19, informeaza agentia EFE.Presedintele Bancii Centrale din Costa Rica, Rodrigo Cubero, si…

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat joi presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP. Anterior, institutia financiara internationala estima ca…

- Veniturile combinate ale celor peste 1.000 de banci comerciale din China au inregistrat in trimestrul doi cea mai mare scadere din cel putin un deceniu, transmite zf.ro. Cel mai puternic jandarm al sectorului bancar din China a avertizat ca dominatia dolarului american combinata cu stimulul financiar…