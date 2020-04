Prețurile pentru barilul de petrol au inregistrat cele mai mari scaderi trimestriale din istorie in prima parte a acestui an, in contextul crizei economice și al scaderii consumului, declanșate de noul coronavirus, potrivit CNBC. Prețul futures al petrolului Brent a incheiat ziua de marți la nivelul 22,74$.baril, iar prețul petrolului WTI a fost The post Criza Covid-19 a provocat cea mai mare scadere din istorie pentru prețul petrolului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .