Criza costului vieții în Europa. Locuințe și chirii tot mai scumpe Prețurile chiriilor din Europa au crescut cu un procent impresionant de 17,6% in ultimii 10 ani. In prezent, pe fondul unei inflații in creștere, pe langa o criza energetica care amenința multe gospodarii sa nu-și poata plati facturile in aceasta iarna, continentul a inregistrat o creștere de 1,7% numai in ultimele trei luni, comparativ cu […] The post Criza costului vieții in Europa. Locuințe și chirii tot mai scumpe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

