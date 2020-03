Stiri pe aceeasi tema

- Bazilica Sacre-Coeur din Paris, situata in varful colinei Montmartre, un cartier vizitat de numerosi turisti, "si-a inchis portile" pentru public in urma "dispozitiilor guvernamentale si a necesitatii stricte de izolare a tuturor rezidentilor" din capitala Frantei, a anuntat joi rectorul institutiei,…

- Guvernul de la Paris va pune in practica un dispozitiv aerian, in colaborare cu compania Air France, pentru a le permite francezilor blocati in strainatate din cauza epidemiei COVID-19 sa se intoarca in tara, au anuntat miercuri trei demnitari francezi, potrivit AFP.

- Neymar a parasit Franta de teama coronavirusului, scrie Le Parisien. Alaturi de el ar fi plecat si conationalul Thiago Silva, anunța MEDIAFAX.Franta este una dintre tarile europene puternic lovite de pandemia de coronavirus. Autoritatile de la Paris au decis miercuri instaurarea starii de…

- Cvintuplu campion olimpic, Martin Fourcade si-a anuntat subit retragerea din sportul de performanta in ziua in care forul guvernator al biatlonului a decis incheierea prematura a seznoului competitional din cauza epidemiei de coronavirus.

- Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara a inregistrat, in numai cateva zile, o pierdere de 40 la suta a numarului de pasageri si ia in calcul reducerea de personal sau a investitiilor, pe fondul crizei coronavirusului potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Aeroportului International…

- Un barbat de 60 de ani din Paris a devenit primul francez care a murit din cauza coronavirusului, relateaza CNN. Barbatul era internat intr-un spital din capitala Franței. Anterior, autoritațile franceze au anunțat ca alte doua cazuri au fost confirmate in Franța. Este vorba despre un barbat de 55 de…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de Reuters si AFP.

- Cercetatorii de la Institutul Pasteur din Paris au reușit sa izoleze și sa cultive tulpini ale noului coronavirus, o premiera în Europa care reprezinta un "avans major" în cautarea unui vaccin și a unui tratament, scrie AFP."Toata gama de cercetari este posibila"…