Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a anuntat ca ia in calcul sa recurga la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea rezolva criza de soferi de camioane, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor, transmite Reuters.

- Romania has the second-lowest vaccination rate in the European Union (EU) and is bracing for a fourth wave of the pandemic that looks set to overwhelm hospitals where medical staff are already stretched thin, according to Reuters. The EU has fully vaccinated 72% of its adult population and Romania…

- Nikita Ishchenko, purtatorul de cuvant al Ambasadei Rusiei in Kabul, a declarat, luni, pentru agenția de știri RIA, ca președintele afgan Ashraf Ghani ar fi fugit din țara cu patru mașini și un elicopter pline cu bani, scrie Reuters. Mai mult, el s-ar fi vazut nevoit chiar sa lase o parte din bani pe…

- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, situata in nordul Chinei, s-au prabusit in urma ploilor torentiale, a anuntat luni ministerul Apelor din China. In timpul sezonului ploios , din cauza infrastructurii invechite populația din regiune se afla intr-un real pericol, au recunoscut autoritațile,…

- France‘s antitrust watchdog slapped a E500 million fine on Alphabet’s Google on Tuesday for failing to comply fully with temporary orders the regulator had given in a row with the country’s news publishers, according to Reuters. The U.S. tech group must come up with proposals within the next two months…

- Sectorul alimentar din Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si a pandemiei, este acum fortata sa lucreze la capacitate maxima pe masura…